Фото: Тюменская облдума.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов лично вручил квадрокоптер участнику специальной военной операции, члену Общественной молодежной палаты Илье Толстову. Боец на данный момент находится в краткосрочном отпуске.

Квадрокоптер был приобретен на средства, собранные членами фракции «Единая Россия».

В беседе с журналистами боец подчеркнул важность такой помощи:

– Тюменская областная дума передала нашему подразделению квадрокоптер Mavic 3. Это «глаза» разведчиков на фронте: он выявляет позиции противника и позволяет наносить огневое поражение с помощью сбросов. Такая маленькая «птичка» делает большое дело – это крайне нужная вещь.

Как пояснил Илья Толстов, пульты управления у подразделения уже есть, а вот сам аппарат очень пригодится в его работе. Это не первая помощь от областного парламента. Гуманитарные грузы отправляются примерно раз в два месяца. В прошлый раз бойцам передали мощный квадроцикл стоимостью около миллиона рублей, который уже полгода успешно работает на линии боевого соприкосновения. Помимо закупок, депутаты и сотрудники думы сами изготавливают часть необходимого, например, маскировочные сети.

Первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов прокомментировал поддержку военнослужащих:

– В прошлый раз мы отправили квадроцикл и многое другое, в частности, медикаменты. Часть продукции делаем сами: маскировочные сети – потребность в них всегда большая. Четыре члена нашей молодежной палаты были участниками СВО, сейчас они ветераны, а Илья – действующий боец. Мы гордимся ими.

В день встречи Артюхов также вручил Илье Толстову удостоверение члена молодежной палаты нового созыва. После отпуска Илья Толстов вернется в зону проведения СВО. Депутаты продолжат собирать и отправлять помощь, о чем сообщил Артюхов, также пожелавший бойцу удачи и благополучного возвращения.