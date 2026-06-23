«Без документов и маркировки: тюменская таможня нашла «опасную» газировку из Грузии

Фото: Тюменская таможенная служба.

В тюменском магазине изъяли партию «газировки» из Афганистана и Грузии. В ходе проверки сотрудники таможни выявили 570 банок иностранных газированных напитков с признаками нарушения законодательства РФ и права ЕАЭС.

- Вся продукция, произведенная в Афганистане и Грузии, хранилась без русскоязычной маркировки и средств идентификации, а также отсутствовали документы, подтверждающие факт таможенного оформления. Владелец товаров пояснил, что приобрел напитки для перепродажи в Екатеринбурге, однако подтвердить это коммерческими или платежными документами не смог. Общая стоимость изъятой партии составила 48 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Тюменской таможенной службы.

Тюменская таможня завела дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ и проводит расследование.

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