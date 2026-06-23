Детский лагерь ответит за травмы ребенка: суд встал на сторону тюменской семьи

В Тюмени детский лагерь оштрафовали на 20 тысяч за травмы у ребенка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени суд удовлетворил иск прокурора, который действовал в интересах маленького мальчика. Судебное разбирательство установило, что в июне 2025 года ребенок находился в «Центре семейного развития АТЛАС».

За время пребывания в этом учреждении мальчик получил несколько травм: 16 июня он прищемил палец дверью, а 21-го числа споткнулся об ограждение, упал и получил ушиб и гематому левой голени, а также ссадины на лице.

- Из-за этих повреждений Павел был вынужден почти на месяц отказаться от занятий футболом. В ходе заседания суд пришёл к выводу, что лагерь не обеспечил безопасные условия и надлежащий присмотр за ребёнком, - сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

В результате суд взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также обязал ответчика уплатить в доход бюджета города Тюмени государственную пошлину в размере 3 тысяч рублей.

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