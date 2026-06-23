На Тюменскую область обрушится мощное похолодание до +10. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Тюмени и области вслед за жарой ждет грустный сюрприз. Как предвещает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», в регионе сначала около трех дней продержится жара выше +30 градусов Цельсия, а затем зарядит проливной дождь. Ливень, по предварительным данным, будет идти с ночи четверга, 25 июня 2026 года, и до следующего вечера.

При этом, когда в регион придет понижение температуры, а произойдет это, по прогнозу, 27 июня – в регионе снова зарядят дожди с грозами.

Ресурс предвещает, что в последний день июня ожидаются сильные осадки. А дальше дожди, порой очень сильные, будут идти почти каждый день – с 1 по 3, а затем 5 и 6 июля.

При этом с 26 июня жителей региона ждет и заметное понижение температуры. В этот день стремительно похолодает до +22 градусов в Тюмени и от +19 до +24 – по области. В субботу в регионе похолодает до +13 градусов, местами до +11.

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