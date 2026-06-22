Омутинскому округу – 95: жители отметили юбилей территории

Фото: Омутинский Культпросвет.

Омутинский муниципальный округ отметил 95-летие со дня образования. Праздничные площадки, концерты, выставки и исторические реконструкции развернулись в центре села Омутинское и собрали жителей со всего округа.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятникам героям. В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава округа Олег Кузнецов, депутаты областной думы и представители общественных организаций.

В течение дня гости могли выбрать занятие по интересам. Для детей работала площадка «Мир детства» с играми, мастер-классами и спортивными выступлениями. На площадке «Мир дружбы и единства народов России» знакомили с культурой и традициями народов, проживающих на территории округа.

Фото: Омутинский Культпросвет.

Одной из самых посещаемых стала площадка «Мир исторический». Здесь воссоздали атмосферу первых лет существования района: крестьянский двор, избу-читальню и предметы быта 1930-х годов. Отдельные экспозиции рассказывали о военном времени, работе поисковых отрядов и судьбах детей, эвакуированных в Омутинский район из блокадного Ленинграда.

С юбилеем жителей поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Сегодня Омутинский округ динамично развивается. Строятся новые объекты, обновляется инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства. Но главное богатство территории – люди, благодаря труду которых округ уверенно движется вперед, – отметил глава региона.

Во время торжественной части Александр Моор вручил благодарственные письма жителям, внесшим вклад в развитие муниципалитета.

Фото: Омутинский Культпросвет.

Завершился праздник вечерним концертом. Перед зрителями выступили местные творческие коллективы и приглашенные артисты, а кульминацией программы стал концерт группы «Балаган Лимитед». Финальным аккордом юбилейного дня стал праздничный салют.

Этот день стал не только поводом отметить 95-летие округа, но и возможностью вспомнить его историю, достижения и людей, которые создают их каждый день.