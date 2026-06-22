«Свеча памяти»: как тюменцы могут почтить героев Великой Отечественной войны

В Тюменской области пройдет Всероссийская минута молчания в память о павших в ВОВ. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, в Тюменской области, как и по всей России, состоится акция, посвященная Дню памяти и скорби. В 14:15 по тюменскому времени жители региона почтят память защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Мероприятие пройдет одновременно во всех городах страны. Это время выбрано не случайно: именно в 14:15 по московскому часу в 1941 году по радио прозвучало историческое обращение народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Кроме того, отдать дань уважения защитникам страны можно и в онлайн-формате. Для этого организованы специальные сайты минута-памяти.рф и деньпамяти.рф. На этих ресурсах каждый желающий может зажечь виртуальную свечу или сложить бумажного журавлика — всемирно известный символ мира и надежды.

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