В Сургутском районе в 24 раз стартовал трехдневный фестиваль бардовской песни

Фото: администрация Сургутского района

В поселке Высокий Мыс Сургутского района в 24 раз стартовал фестиваль бардовской песни, куда ежегодно стекаются сотни любителей природы, таежной романтики и авторской песни. В своем обращении к присутствующим глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что фестиваль стал визитной карточкой и брендом Сургутского района.

– Сюда приезжают не по разнарядке и не потому, что надо ехать, а по состоянию души: посидеть с гитарой, попеть песни, - сказал Андрей Трубецкой. – Конкурсантов оценивали режиссер и участник дуэта «Мастер Гриша» Михаил Цитриняк, композитор и член Союза литераторов России Борис Кинер, а также многократные победители фестиваля Александр Проценко и Игорь Иванов.

Церемония открытия фестиваля состоялась на отремонтированной центральной бардовской площади, а само мероприятие проходило параллельно на нескольких локациях, в т.ч. в палаточном городке с площадкой для концерта. В 2026 году бардовский фестиваль посвящен Году единства народов России.

По словам начальника управления культуры администрации Сургутского района Сергея Тирона, в этом году в фестивале участвовали 120 человек, в программе заявлен 71 номер. Это гости из Югры, Московской области, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

- Популярность авторской песни связана с простотой исполнения, бардовская песня не имеет границ и национальностей - костер объединяет всех воедино.

Мастерство конкурсантов оценивало профессиональное жюри. Как отметил один из членов жюри Борис Кинер, в этом году у исполнителей прекрасный уровень, поэтому они не знали, из кого выбирать.

- Мы даём советы, как от того, что у человека есть, сделать ещё шажочек, потому что нельзя сразу перепрыгнуть и стать сразу суперзвездой. Атмосфера прекрасная, если бы была плохая, мы бы сюда не приезжали, а атмосфера – это люди, - сказал он.

Трехдневный фестиваль посетило более тысячи человек. Специальными гостями праздника стали автор-исполнитель, лидер группы «Хьюго» Павел Пиковский и представитель новой волны бардовской песни Василий Уриевский. Итоги фестиваля подведут 13 сентября на сцене ДИ «Нефтяник», где пройдет большой гала-концерт.

Как отметил Андрей Трубецкой, в 2027 году фестиваль отметит 25-летие. Организаторами фестиваля бардовской песни выступают администрация Сургутского района и Объединенная первичная профсоюзная организация ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России.

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