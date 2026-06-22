«Награда за любовь и заботу»: Путин отметил тюменскую семью за воспитание детей

Фото: Александр Моор, ВК.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетной семьи Николаевых из Тюменской области.

Супруги Татьяна и Алексей удостоены медали ордена «Родительская слава» за их вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 22 июня 2026 года.

Эта награда является знаком признания государством заслуг родителей, которые воспитывают детей в атмосфере любви, уважения и заботы, прививая им нравственные ценности.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда тюменские семьи получают высокие государственные награды. Ранее президент наградил орденом «Родительская слава» чету Власовых — Ольгу и Юрия, которые воспитывают восьмерых детей и четверых внуков.

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