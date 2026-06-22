«Тяжеловесам — отбой»: в Тюменской области фурам запретят выезжать днем из-за жары

В Тюменской области ввели летний запрет на движение большегрузов в жару. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 22 июня по 15 августа в Тюменской области будет действовать временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта.

Согласно приказу Главного управления строительства, с 9:00 до 21:00 проезд фур и других машин с превышением допустимой осевой нагрузки будет запрещён при температуре воздуха свыше +32 градусов. Эта мера вводится ежегодно для сохранения дорожного полотна.

Как поясняют в ведомстве, сильная жара приводит к размягчению асфальтобетонного покрытия, что способствует образованию колейности от веса тяжёлых автомобилей.

Для грузовиков, чей вес превышает норму, движение в этот период будет разрешено только в прохладное время суток — с 21:00 до 9:00. С полным текстом приказа можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

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