Чудом без жертв: в Тюменской области поезд смял автомобиль на переезде. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На выходных, 21 июня 2026 года, на 47-м километре перегона Картымско-Туринский Тюменского участка железной дороги произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем «Ниссан Кашкай».

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение водителем автомобиля Правил дорожного движения. Водитель не уступил дорогу поезду, осуществляя движение через железнодорожный переезд. В результате столкновения, по информации транспортной прокуратуры, пострадавших нет, однако автомобиль получил механические повреждения.

Задержек в движении железнодорожного транспорта допущено не было. В настоящее время Тюменская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия для проверки исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.

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