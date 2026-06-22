Тюмень — город контрастов: жара до +31 и вечерний дождь проверят горожан на прочность

В Тюмени 22 июня потеплеет до +31 градуса, вечером возможен дождь. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, в Тюмени ожидается по-настоящему летняя погода. Днём столбики термометров поднимутся до +31 градуса, а в вечерние часы синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер в течение дня будет юго-восточным, его скорость не превысит 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, что является нормой для региона. Влажность воздуха будет находиться в диапазоне 40–44%.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, на 22 июня не прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными метеорологическими явлениями.

Световой день продолжит убывать и составит 17 часов и 55 минут. Восход солнца ожидается в 3:42, а закат — в 21:37.

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