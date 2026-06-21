«Мы — едины»: в Тюменской области стартовал масштабный фестиваль культур. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области подвели итоги первой недели Летнего фестиваля сообществ, который с 6 по 30 августа проходит в общественных пространствах региона. С 6 по 12 июня мероприятия, посвященные теме «Единство народов», объединили более 500 участников в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Как сообщает генеральный директор АНО «Агентство современных коммуникаций» Владислав Татаринцев, все события были созданы совместно с местными сообществами, что позволило жителям не просто посетить готовую программу, а самим стать её авторами: написать коллективную сказку, собрать карту страны и поделиться семейными историями.

В Тюмени студенты-иностранцы одержали победу в интеллектуальной игре «Своя игра: #МЫЕДИНЫ», а в Тобольске и Ишиме прошли этнографические лекции, квартирники и квесты, знакомящие с традициями разных народов.

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