Детская площадка — не парковка: тюменцы объявили охоту на автохамов

В Тюмени объявили охоту на автомобили, припаркованные на детских площадках. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Бдительные тюменцы активно борются с нарушителями правил парковки, используя для этого цифровой портал «Тюмень – наш дом». Жители города массово сообщают об автомобилях, оставленных на детских игровых и спортивных площадках, и каждое такое обращение рассматривается властями.

Жители фиксируют нарушителей по всему городу, в том числе на улицах Депутатской, Попова, Омской, Молодёжной и других. В своих обращениях граждане указывают государственный номер автомобиля, точное время нарушения и прилагают фотодоказательства.

Механизм борьбы с нарушителями работает следующим образом:

- Подача жалобы: любой житель может оставить обращение на портале, прикрепив фото.

- Поддержка: пользователи могут голосовать за обращения, оставленные другими людьми.

- Рассмотрение: все жалобы рассматриваются в обязательном порядке.

- Оценка: после того как проблема будет решена (статус «Проблема решена»), можно поставить оценку работе ответственных служб.

Помимо припаркованных авто, на портале сообщают и о брошенных разукомплектованных машинах. Всего с начала работы сайта тюменцы направили более 74,8 тысячи обращений, из которых уже решено свыше 66,4 тысячи проблем.

Для авторизации на портале dom.tyumen-city.ru можно использовать учётную запись от «Госуслуг» или «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.