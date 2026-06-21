Наследие Анохина: в Тобольске простились с человеком, который возглавлял нефтехимический гигант

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В воскресенье, 21 июня, на 69-м году жизни скончался Владимир Анохин, бывший генеральный директор ООО «Тобольск-Нефтехим» и значимая фигура в промышленной истории Тобольска. О его уходе из жизни сообщила пресс-служба «ЗапСибНефтехима». Владимир Анохин посвятил нефтехимической отрасли более 30 лет.

Его карьера на тобольском предприятии началась в 1988 году, куда он пришёл заместителем главного инженера завода бутилкаучука. Прошедший все ступени карьерной лестницы, он впоследствии стал директором завода «Бутадиен» и первым заместителем генерального директора.

В 2012 году Владимир Иванович возглавил всё предприятие — ООО «Тобольск-Нефтехим». Даже после выхода на пенсию он продолжал активно участвовать в жизни предприятия и города, являясь членом совета ветеранов. В сообщении компании отмечается, что его имя неразрывно связано с важным этапом развития тобольской нефтехимии и общественными инициативами.

«Память о Владимире Ивановиче Анохине сохранится в истории компании, отрасли и города. В настоящее время трудовую династию Анохиных на Тобольской промышленной площадке СИБУРа продолжают его близкие», — сказано в официальном некрологе.

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