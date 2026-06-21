Отпуск под угрозой: тюменцы устроили гонку за лучшими нянями для питомцев

В Тюмени перед отпуском вырос спрос на услуги зоонянь. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени перед сезоном летних отпусков зафиксирован рост спроса на услуги зоонянь. Как сообщили ИА «Тюменская линия» в пресс-службе «Авито услуг», интерес к таким предложениям увеличился на 13%.

Всё больше владельцев собак, кошек и других домашних животных предпочитают не оставлять питомцев одних, а доверять их профессионалам для выгула, кормления и ухода. Это отражает общую тенденцию формирования культуры ответственного отношения к животным в регионе. Средняя стоимость услуги зооняни в Тюмени составляет 400 рублей за одно посещение или определённое время присмотра.

По словам экспертов, это доступный вариант, который позволяет хозяевам не беспокоиться о благополучии любимца во время отпуска или командировки.

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