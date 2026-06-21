Смертельная красота: тюменский эксперт назвал главную опасность натяжных потолков и биокаминов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Популярные элементы дизайна интерьера, такие как натяжные потолки и биокамины, могут стать причиной трагедии при пожаре. По словам эксперта по безопасности Романа Кузьмина, эти решения требуют предельной осторожности и ни в коем случае не должны оставаться без присмотра, пишет tmn.aif.ru.

Особую угрозу, как выяснилось, представляют тканевые натяжные потолки. В отличие от плёнки ПВХ, которая при нагревании просто плавится, тканевые варианты горят очень активно. Однако главная опасность любого пластика — в его химическом составе.

«Даже негорючая плёнка при нагреве выделяет токсичные вещества. Особую опасность натяжные потолки представляют в коридорах: плавящийся пластик может быстро перекрыть пути эвакуации», — подчёркивает специалист.

Таким образом, материал, который делает интерьер визуально безупречным, в критической ситуации превращается в смертельную ловушку, блокируя выход из помещения и отравляя воздух.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.