Лето пришло, а с ним и риски: спасатели назвали 9 легальных пляжей в Тюменской области

Тюменцам назвали девять мест, где разрешено купание в 2026 году. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области открыли девять официальных пляжей для купания. В этот список вошли как муниципальные, так и частные зоны отдыха, расположенные на прудах и озёрах в Тюмени и за её пределами.

Вот список мест, где безопасность отдыхающих обеспечена:

- Пруд Лесной (г. Тюмень, ООО «Дельвер»);

- Озеро Верхнее Кривое (г. Тюмень, АО «База отдыха Верхний Бор»);

- Озеро Круглое (г. Тюмень, муниципальный пляж Ленинского АО);

- Пруд на территории Центра «Сибирь» (19 км Червишевского тракта);

- Озеро Бобровое (с. Кулига, ООО «Дардиель-СКИ»);

- Озеро Андреевское (21 км Ялуторовского тракта, АНО «Витязь»);

- Озеро Сингуль (Ялуторовский округ, лагерь «Роза ветров»);

- Река Катышка (р. п. Голышманово, ул. Некрасова, 37);

- Территория «АквАйСпорт-Тюмень».

Спасатели советуют тюменцам купаться только в этих и других специально отведённых местах, строго соблюдать правила и не оставлять детей без присмотра.