Лето пришло, а с ним и риски: спасатели назвали 9 легальных пляжей в Тюменской области

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
В Тюменской области открыли девять официальных пляжей для купания. В этот список вошли как муниципальные, так и частные зоны отдыха, расположенные на прудах и озёрах в Тюмени и за её пределами.
Вот список мест, где безопасность отдыхающих обеспечена:
- Пруд Лесной (г. Тюмень, ООО «Дельвер»);
- Озеро Верхнее Кривое (г. Тюмень, АО «База отдыха Верхний Бор»);
- Озеро Круглое (г. Тюмень, муниципальный пляж Ленинского АО);
- Пруд на территории Центра «Сибирь» (19 км Червишевского тракта);
- Озеро Бобровое (с. Кулига, ООО «Дардиель-СКИ»);
- Озеро Андреевское (21 км Ялуторовского тракта, АНО «Витязь»);
- Озеро Сингуль (Ялуторовский округ, лагерь «Роза ветров»);
- Река Катышка (р. п. Голышманово, ул. Некрасова, 37);
- Территория «АквАйСпорт-Тюмень».
Спасатели советуют тюменцам купаться только в этих и других специально отведённых местах, строго соблюдать правила и не оставлять детей без присмотра.