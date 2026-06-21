Цифровая крепость: что спасло тюменцев от онлайн-угроз в 2026 году

Тюменцы стали реже сталкиваться с онлайн-мошенничеством. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В России зафиксирован спад киберпреступности на 30% за первые три месяца 2026 года. По мнению экспертов, это свидетельствует о переломном моменте в борьбе с онлайн-угрозами после периода стабильного роста в 2024–2025 годах.

Положительная динамика, как отмечает начальник отдела повышения осведомленности «Ростелекома» Марина Копрусова, стала результатом комплекса мер. Среди них — ужесточение законодательства, новые правила для банков и операторов связи, а также внедрение современных инструментов защиты.

В частности, были внесены поправки в закон о персональных данных, обязавшие даже малый бизнес строго соблюдать правила обработки информации. Банки внедрили «период охлаждения» в банкоматах и дополнительные уровни подтверждения операций, а операторы связи усилили блокировку спам-звонков и ввели новые запреты на передачу SIM-карт. Все эти меры в совокупности делают атаки мошенников менее эффективными и повышают защищённость граждан.

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