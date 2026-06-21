Садоводам на заметку: эксперт из Тюмени рассказала о плюсах и минусах мульчирования. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Садоводам Тюменской области рассказали о плюсах и минусах мульчирования. Эксперт Нина Щербакова объяснила, как правильно использовать этот метод, чтобы не навредить растениям.

Мульчирование сеном, соломой или корой становится всё более популярным среди дачников. По словам специалиста, этот способ защищает почву от пересыхания и выветривания, замедляя испарение влаги. Органическое покрытие впитывает воду во время полива или дождя, а затем постепенно отдаёт её земле, что особенно важно в засушливое лето. Кроме того, толстый слой мульчи блокирует солнечные лучи, что значительно уменьшает количество сорняков. Ягоды, например земляника, остаются чистыми и не повреждаются гнилью. Перегнивая, мульча делает почву более рыхлой и обогащает её полезными элементами.

Однако эксперт предупредила, что важно учитывать и недостатки. Например, мульчирование соломой снижает уровень азота в почве, хвоя повышает кислотность, а свежескошенная трава, наоборот, добавляет азот. Слишком толстый слой может привести к сопреванию и гнили, поэтому мульчу не стоит укладывать близко к стволам деревьев. Также во влажной среде под мульчей активно размножаются слизни, улитки и муравьи, а также могут прятаться грызуны. При переувлажнении почва закисляется, корни хуже усваивают питательные вещества, что ослабляет растения и провоцирует болезни. Например, в прошлом сезоне из-за частого полива у томатов появилась вершинная гниль.

Кроме того, весной мульча мешает прогреву почвы. Если приствольные круги деревьев замульчированы корой или щепой, корни просыпаются медленно, а почки на кроне набухают быстрее. Это создаёт дисбаланс в развитии растения. Поэтому в марте мульчу лучше убрать, а вернуть на место только после полного распускания листвы.

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