Гаджетозависимость у детей: как распознать проблему и что делать при истерике. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В эпоху цифровизации гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, но грань между увлечением и зависимостью у детей очень тонка. Медицинский психолог реабилитационного центра «Надежда» Инна Товмасян рассказала, как понять, что у ребенка проблемы, и как действовать, если просьба отложить планшет вызывает ярость, пишет МегаТюмень.

По словам специалиста, тревогу стоит бить не из-за самого факта использования телефона, а когда он вытесняет реальную жизнь.

«Если ребенок практически каждую свободную минуту проводит в интернете, если он не может оторваться от гаджета... а при просьбе это сделать реагирует раздражением – это повод задуматься», – предупреждает психолог.

Признаками зависимости являются социальная изоляция (предпочтение экрана общению со сверстниками), проблемы со сном, хроническая усталость и трудности с концентрацией на учебе. Психолог подчеркивает, что зависимость — это сигнал о внутреннем дискомфорте: нехватке поддержки или неумении справляться с эмоциями.

Экстренная помощь: что делать при истерике?

Самая большая ошибка — резко вырывать устройство из рук. Если истерика уже началась, Инна Товмасян рекомендует действовать по четкому алгоритму:

- Никакой силы. Всегда предупреждайте заранее: «Через 10 минут заканчиваем».

- Признайте чувства. Назовите эмоцию вслух: «Я вижу, тебе обидно». Это снижает накал страстей.

- Будьте рядом. Просто обнимите ребенка или молча посидите рядом.

- Предложите альтернативу. Спросите, что ему нравится в игре, и предложите перенести это в реальность (например, построить из конструктора).

Профилактика и личный пример Чтобы скандалы не вошли в привычку, необходимо ввести четкие семейные правила и опираться на нормы ВОЗ (до 2 часов в день для школьников). Правила нужно записать и повесить на видное место. Отличным инструментом служит таймер, который ребенок может ставить себе сам. Главный секрет — сделать реальную жизнь ярче виртуальной.

Предлагайте совместные игры и прогулки. Но самым действенным методом остается личный пример родителей. Если взрослые сами постоянно сидят в гаджетах, ребенок будет поступать так же. В случаях частых истерик с агрессией психолог советует не откладывать визит к специалисту.

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