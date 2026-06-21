Штрафы и изъятие: за что дачники в Тюменской области могут потерять свой участок в 2026 году. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Лето для многих дачников может омрачиться не только неурожаем, но и серьёзными штрафами. В худшем случае заброшенный или неправильно используемый участок могут принудительно изъять и продать с молотка.

По словам экспертов, наиболее распространённое нарушение — это самовольный захват прилегающих территорий, когда садоводы расширяют свои владения за счёт незанятых участков или общих проходов. Также в зоне риска находятся владельцы «нецелевых» построек, например коммерческих объектов на садовом участке, или капитальных зданий, возведённых слишком близко к забору соседа.

Отдельную категорию проблем составляет содержание запрещённого скота и нарушение экологических норм: размещение туалетов у источников воды или складирование мусора. Критически важно понимать, что лишиться собственности можно из-за систематического нарушения законодательства, использования земли не по назначению или если участок полностью заброшен и не используется более трёх лет.

Процесс лишения прав собственности начинается с фиксации нарушения Росреестром после жалобы соседей или плановой проверки. Собственнику направляют письменное уведомление с требованием привести землю в порядок. Если в установленный срок ничего не изменится, проводится повторная проверка, а затем уполномоченный орган обращается в суд. Только после судебного решения участок выставляется на публичные торги. Эксперты подчёркивают, что даже минимальный уход за землёй является лучшей защитой от потери имущества.

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