Системный кризис или выгорание: почему тюменцы массово меняют работу в 2026 году

Эксперты рассказали тюменцам, когда стоит менять работу в 2026 году. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Рынок труда в Тюменской области в 2026 году характеризуется высокой конкуренцией и осторожностью со стороны работодателей. Несмотря на наличие 27 тысяч вакансий, уровень безработицы составляет всего 0,37%, а трудоустроить удаётся менее половины соискателей.

В связи с этим эксперты издания «Тюменская область сегодня» советуют не принимать решение об увольнении под влиянием эмоций и тщательно взвешивать все риски.

Когда уход обоснован?

- Отсутствие роста: если вы достигли карьерного потолка.

- Системное обесценивание: регулярная критика без конструктивных предложений.

- Финансы: задержка зарплаты или новое предложение с прибавкой от 30%.

Руководитель HR-агентства Злата Похалуева отмечает, что рядовым специалистам лучше держаться за стабильное место, особенно в условиях экономической неопределённости. Менять работу рекомендуется тем, кто обладает редкой экспертизой. Эксперты сходятся во мнении, что не стоит уходить из-за одного конфликта, от скуки или ради стартапа с неясными перспективами.

Профессор Виктория Фролова рекомендует использовать самую безопасную стратегию — параллельный поиск: обновлять резюме и ходить на собеседования, оставаясь на текущем месте до получения твёрдого оффера.

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