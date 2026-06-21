В Тюменской области менеджерам готовы платить до 104 тысяч рублей: где найти работу. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области для менеджеров открыты сотни вакансий с зарплатами, достигающими 104 тысяч рублей. Самые высокие оклады предлагают специалистам по продажам и в торговле — до 103–104 тысяч рублей.

Также востребованы менеджеры по работе с клиентами (до 67 тысяч), в рекламе (до 69 тысяч) и образовательной деятельности (до 65 тысяч). Всего департамент труда и занятости населения региона предлагает более 160 рабочих специальностей и почти 190 профессий служащих.

Для поиска работы действует интерактивный портал и кадровый центр «Работа России».

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