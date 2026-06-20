В Тюменской области подсчитали, во сколько обойдется летний корпоратив в 2026 году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Стоимость летнего праздника (будь то свадьба или корпоратив с квестом и фуршетом) в 2026 году значительно выросла. Свадебное торжество обойдется минимум от 150 тысяч рублей, корпоратив с квестом и фуршетом – от 70 тысяч рублей.

Под данным экспертов «Авито услуги», спрос на аренду площадок (шатры, лофты и беседки) вырос на 91%, а стоимость услуги начинается от 20 тысяч рублей в час. Если пригласить координатора свадьбы, то стоимость вырастет на 30% (от 10 тысяч рублей в час). Координаторы берут на себя стыковку подрядчиков и тайминг в день события. Стоимость организации торжества выросла на 22%, минимальная цена услуги составит 95 тысяч рублей.

Спрос на посуточную аренду загородных домиков в регионе вырос на 39% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Средняя стоимость посуточной аренды составляет 25,2 тыс. рублей, рассказали в «Авито путешествиях».

Расходы идут так же на приглашение артистов, диджеев, аренду костюмов. Спрос на услуги вырос, а стоимость начинается от 3,5 тыс. рублей до 15 тыс. за час работы, пишет «Тюменская линия».

Вот так обойдется летний корпоратив в Тюмени 2026: цены, места, расходы мы вам опубликовали.

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