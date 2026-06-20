Кому в Тюменской области платят больше всего? Данные на 20 июня 2026 года

Тюменьстат назвал отрасли, в которых работникам платят больше всего - список Фото: Ольга ЮШКОВА.

Средняя зарплата в Тюменской области составляет 96 581 рубль в месяц, но в некоторых отраслях работникам платят значительно больше. По информации Тюменьстата, в нижеуказанной статистике указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника.

Самые высокие зарплаты в Тюменской области:

- 244,9 тысяч руб. - производство химических веществ и химических продуктов;

- 239,9 тысяч руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

- 237,3 тысячи руб. - добыча нефти и природного газа;

- 187,9 тысячи руб. - деятельность воздушного и космического транспорта;

- 156,4 тысячи руб. - производство машин и оборудования;

- 148,7 тысяч руб. - научные исследования и разработки;

- 139,1 тысяча руб. - деятельность финансовая и страховая;

- 137,9 тысяч руб. - производство кокса и нефтепродуктов;

- 125,1 тысяч руб. - производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

- 122,2 тысячи руб. - деятельность в области информации и связи;

- 115,6 тысяч руб. - производство электрического оборудования;

- 107,8 тысяч руб. - ремонт и монтаж машин и оборудования.

Больше всего в первом квартале 2026 года зарплаты выросли в производстве текстильных изделий (на 80,3%), производстве напитков (на 27,3%), административной деятельности (на 22%), производстве лекарств (на 18,7%), финансовой и страховой деятельности (на 18,2%). В целом же за год зарплаты в регионе выросли на 9,7%, пишет Вслух.ру».

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