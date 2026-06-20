Яблоки в Тюмени: какие сорта нужно выращивать, чтобы получить богатый урожай

Агроном Погорельцева назвала сорта яблок, которые хорошо растут в Тюменской области Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне дачники продолжают высаживать плодовые деревья. Хотя оптимальными сроками для посадки яблонь и груш считаются весна и осень, летом деревья тоже можно садить. По словам опытного агронома, биолога Валентины Погорельцевой, основной проблемой для плодовых культур в Тюменской области является суровая зима и резкий перепад температур. Поэтому для посадки стоит выбирать лишь проверенные зимостойкие сорта, которые адаптированы для Сибири и Урала.

- Сорт Мельба – отличается ароматными сладкими плодами и высокой урожайностью. Чтобы успешно вырастить дерево, нужно сформировать его под углом 45 градусов, что поможет лучше перенести морозы.

- Серебряное копытце – этот сорт ценят за стабильное плодоношение, зимостойкость и приятный вкус.

- Грушовка Московская – старинный сорт, который регулярно радует урожаем и хорошо себя чувствует в нашем климате.

- Медовый Ранет – сладкий сорт, который устойчив к морозам.

- Горно-Алтайская – хорошо переносит суровые зимы и быстро восстанавливается после подмерзания.

Как сообщает «Мегатюмень», эксперты советуют осторожно относиться к сортам яблонь и груш, которые не проходили испытания на Урале и в Сибири. При покупке саженцев лучше выбрать сорта тюменской, свердловской, уральской или сибирской селекции.

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