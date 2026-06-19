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НовостиПроисшествия19 июня 2026 10:38

«Медики боролись за жизнь, но спасти не удалось»: в Тюмени на пешеходной улице умер мужчина

В Тюмени на пешеходной улице умер мужчина
Серафима Краснова
В Тюмени на пешеходной улице умер мужчина.

В Тюмени на пешеходной улице умер мужчина.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в четверг, 18 июня, на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени умер мужчина. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, вызов на место происшествия поступил в 18:48.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на улицу Дзержинского в 18:55. Медики незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям и пытались спасти мужчину, проводя сердечно-легочную реанимацию, однако их усилия не увенчались успехом.

Обстоятельства и точная причина смерти мужчины устанавливаются.

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