Куда сходить в выходные в Ялуторовске 20 и 21 июня 2026: программа мероприятий

Гости Ялуторовска могут стать парфюмерами – но не такими, как в книге Зюскинда Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Интерактивное мероприятие «Стиль жизни» в «Доме природы» Ялуторовского музейного комплекса станет ярким событием мероприятия, которое проходит в эти выходные – 20 и 21 июня. Его участники узнают, какова роль ароматов в быту, и создадут собственный уникальный запах в виде саше или эфирного масла.

По словам директора музейного комплекса Анны Стрельцовой, у здания музея «Дом природы» богатая история. Здесь располагался сад купеческой семьи, потом первая аптека города. Сегодня в Ялуторовске развивают эту традицию в рамках будущего проекта «Зелейные лавки» - прообразов аптек на Руси, где торговали травяными зельями.

- На «Стиле жизни» гости узнают о роли ароматов в быту наших предков, целебных свойствах местных растений и связанных с ними легендах. В финале каждый создаст уникальный аромат и заберет его домой не просто в качестве сувенира, а как результат погружения в традиции региона, - рассказала она.

Сегодняшняя программа начнется с экскурсии «Декабристы в Ялуторовске», которая начнется в 14 часов в Краеведческом музее. Гостям расскажут историю ссыльных декабристов и их вкладом в развитие города. Затем, в 15.30, в музее «Торговые ряды» пройдет мастер-класс «Пряничные традиции», а в 16 часов стартует «Стиль жизни», где гости погрузятся в мир сибирских ароматов, пишет «Тюменская линия».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Билеты на все мероприятия можно приобрести в кассах музеев. Для заявок и уточнений необходимо позвонить по телефонам: 8 (34535) 2 01 94, 8 (34535) 3 27 50, 8 (34535) 3 16 58, 8 (34535) 3 25 58.

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