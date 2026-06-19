Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Тюмени пропал 38-летний Михаил Горев. В четверг, 18 июня, мужчина вышел из дома в Центральном округе в неизвестно направлении. Поисками Михаила занимается полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, обрит наголо. На момент исчезновения Михаил Горев был одет черную кожаную куртку, черные штаны и красную кепку.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска, - уточнили волонтеры.

Ранее мы рассказывали о том, что с 27 июня маршрут автобуса № 85к в Тюмени будет продлён: добавлены новые остановки. В схему движения маршрута регулярных перевозок № 85к «Школа № 51 – мкр. Утешево» включаются дополнительные остановочные пункты.

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