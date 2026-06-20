Приемная комиссия в Тюмени: когда начинает работать, как и кто может подать документы

Выпускники прошлых лет могут поступить в тюменские вузы без ЕГЭ, но есть нюанс Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемные комиссии в колледжах и вузах Тюменской области открыли двери сегодня, 20 июня. Если выпускники 2026 года пока заканчивают сдавать ЕГЭ и получают первые результаты, то выпускники прошлых лет уже могут подать документы, ведь срок действия результатов ЕГЭ составляет пять лет. То есть претендентами на место в вузе могут стать все, кто сдавал экзамены с 2022 года и позже.

Абитуриенты могут подать документы максимум в пять вузов по пяти направлениям в каждом. Это можно сделать через суперсервис на «Госуслугах» - «Поступление в вуз онлайн», по Почте России или лично обратившись в приемную комиссию. В 2025 году, например, абитуриенты Тюменской области направили через госуслуги более 39 тысяч заявлений, колледжи – более 43 тысяч заявлений.

Прием документов завершится 25 июля, однако если есть внутренние экзамены, то до 21 июля, график нужно уточнить в учебных заведениях. В учреждениях СПО – до 15 августа, пишет Вслух.ру.

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что сначала пройдет приоритетный этап зачисления (согласие на зачисление нужно подать до 1 августа, приказы опубликуют до 3 августа). При основном этапе зачисления согласие нужно предоставить до 5 августа (приказы появятся на официальных сайтах до 7 августа).

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