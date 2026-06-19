«Волны и ветер успокаивают»: тюменские ветераны СВО встанут за штурвал новых катамаранов

Фото: Народный фронт.

В Тюмени ветеранам СВО и спортсменам с ограниченными возможностями здоровья вручили сертификаты на новое спортивное оборудование для занятий парусным спортом. Церемония передачи двух катамаранов и парусов состоялась в рамках Всероссийского фестиваля на городском пляже озера Круглое.

Инициатива реализована совместными усилиями Народного фронта и фонда «Защитники Отечества». Новое снаряжение позволит расширить возможности для тренировок, привлечь больше участников и сделать занятия более доступными.

Фото: Народный фронт.

«Это важный момент, потому что нашим ребятам нужны новые виды деятельности, новые возможности для реабилитации и полноценной социализации», — отметил руководитель Народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко.

Участники мероприятия рассказывают, что парусный спорт помогает им не только поддерживать физическую форму, но и адаптироваться к мирной жизни, находить новых друзей и получать положительные эмоции. Для ветеранов СВО это становится важной частью психологической разгрузки и возвращения к активной общественной жизни.

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