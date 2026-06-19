«По следам Ершова»: тюменские депутаты наградили школьников поездкой в сказку

Фото: администрация Тюмени.

Ученики Скородумской начальной школы из Упоровского района совершили познавательную поездку в Тюмень. Экскурсию для ребят, показавших лучшие результаты в учебе и творчестве, организовали руководитель фракции «Единой России» Андрей Артюхов и председатель Думы Упоровского округа Татьяна Завьялова.

Поездка стала своеобразным призом по итогам учебного года. В школе велся специальный «Ершовский экран достижений», где успехи детей отмечались значками с изображением Конька-Горбунка. Программа визита была насыщенной.

В Доме сказки Петра Ершова ребята погрузились в атмосферу творчества писателя, узнали историю создания легендарной сказки о Коньке-Горбунке и секрет её популярности.

На Цветном бульваре школьники посетили новую скульптурную композицию, открытую там в День России. Бронзовый Конек-Горбунок стал центральным объектом партийного проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова».

В завершение экскурсии каждому школьнику вручили памятные подарки: открытки, броши и значки с символикой сказки — Коньком-Горбунком и пером Жар-птицы.

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