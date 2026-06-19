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НовостиОбщество19 июня 2026 4:50

Популярный автобус в Тюмени продлевает путь: где теперь можно сесть

В Тюмени автобусный маршрут продлят с двумя новыми остановками
Серафима Краснова
Популярный автобус в Тюмени продлевает путь: где теперь можно сесть.

Популярный автобус в Тюмени продлевает путь: где теперь можно сесть.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июня маршрут автобуса № 85к в Тюмени будет продлён: добавлены новые остановки. В схему движения маршрута регулярных перевозок № 85к «Школа № 51 – мкр. Утешево» включаются дополнительные остановочные пункты.

Теперь автобусы будут останавливаться у «Завода Тюменьремдормаш» и «СПК Конник» как в прямом, так и в обратном направлении.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно: на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание»; в мобильном приложении «Тюменский транспорт»; по бесплатному номеру информационно-справочной службы: 8-800-250-0722.

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