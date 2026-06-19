Популярный автобус в Тюмени продлевает путь: где теперь можно сесть. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июня маршрут автобуса № 85к в Тюмени будет продлён: добавлены новые остановки. В схему движения маршрута регулярных перевозок № 85к «Школа № 51 – мкр. Утешево» включаются дополнительные остановочные пункты.

Теперь автобусы будут останавливаться у «Завода Тюменьремдормаш» и «СПК Конник» как в прямом, так и в обратном направлении.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно: на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание»; в мобильном приложении «Тюменский транспорт»; по бесплатному номеру информационно-справочной службы: 8-800-250-0722.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.