«Поехал с полицейским на капоте»: тюменец получил 5 лет колонии за попытку бегства от ДПС

В Тюмени водитель получил 5 лет колонии за попытку скрыться от ДПС, протащив инспектора на капоте. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Суд вТюмени вынес суровый приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Все произошло в марте 2025 года.

Автоинспекторы остановили автомобиль KIA K7 на улице Первомайской из-за тонировки на передних стеклах и наличия неоплаченных штрафов. Когда полицейские попросили водителя выйти из машины для дальнейшего разбирательства, мужчина решил скрыться. Вместо того чтобы подчиниться законным требованиям, он резко нажал на газ.

- Поскольку инспектор находился в непосредственной близости от автомобиля и держался за него, движение машины создало реальную угрозу его жизни и здоровью. Полицейскому пришлось бежать рядом с движущимся автомобилем около 30 метров, после чего он упал на проезжую часть. Несмотря на это, подсудимый скрылся с места происшествия, но был задержан спустя непродолжительное время, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с осуждённого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

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