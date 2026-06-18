«Очнулся на земле и ничего не помнил»: история спасения тюменца с приступом эпилепсии

В Тюмени прохожие спасли мужчину во время эпилептического припадка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени благодаря грамотным и своевременным действиям двух прохожих удалось спасти жизнь 44-летнему мужчине, у которого случился судорожный припадок в городском парке. Очевидцы не только вызвали скорую помощь, но и оказали первую помощь, строго следуя инструкциям диспетчера.

Трагедия произошла утром. Прохожие заметили лежащего на земле мужчину, у которого шла пена изо рта. Опасаясь, что он может задохнуться, они немедленно перевернули его на бок и вызвали экстренные службы, назвав в качестве ориентира стоящий рядом храм. Диспетчер скорой помощи, включив громкую связь, давал чёткие инструкции:

«Оцените обстановку... уберите предметы, способные травмировать; под голову подложите мягкую ткань; снимите очки и расстегните стесняющую одежду».

Свидетели строго соблюдали главные правила: не удерживали мужчину во время судорог, не пытались открыть ему рот и не вводили никаких предметов. Они оставались рядом с ним до прибытия медиков. К приезду врачей мужчина уже пришёл в сознание.

Он был растерян, чувствовал сильную слабость и не помнил, что произошло. Как выяснилось, для него этот приступ стал первым в жизни. Фельдшеры диагностировали состояние после судорожного припадка и доставили пациента в больницу.

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