На юг Тюменской области надвигается шторм: град, ливень и ветер до 25 м/с. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В ближайший час и до конца дня 18 июня местами по югу Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Тюменской области. Синоптики прогнозируют сильный ливень, крупный град, а также грозу со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду и более.

Непогода может затронуть не только город Тюмень, но и другие населённые пункты южной части региона. В связи с этим жителям и гостям области рекомендуют соблюдать меры предосторожности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Судя по карте осадков сервиса «Гисметео», в областную столицу дождь придёт ближе к 18 часам.

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