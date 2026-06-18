Тюменский кампус готов на 90%: что уже известно о будущем центре студенческой жизни

Первый объект Тюменского кампуса готов на более чем на 90%.

В Тюмени продолжается масштабное строительство Межуниверситетского кампуса, и первый из десяти запланированных объектов — гостиничный комплекс «Сибирь» — уже близок к завершению. На сегодняшний день строительная готовность здания достигла 90,15%.

На площадке активно ведутся финальные работы: специалисты занимаются фасадом, чистовой отделкой и монтажом потолков в коридорах. Также производится установка лифтового оборудования и подключение всех необходимых инженерных систем. К работам привлечено более 300 человек и 11 единиц техники.

Важным этапом стало завершение наружных сетей: теплоснабжение, водоснабжение и ливневая канализация уже приняты ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, строители уже приступили к благоустройству прилегающей территории, а контракты на поставку мебели и оборудования заключены.

Параллельно с этим для остальных девяти объектов кампуса ведутся подготовительные работы. На будущих площадках организуют временные подъездные дороги и обустраивают необходимые зоны для начала строительства.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».