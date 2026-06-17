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НовостиПроисшествия17 июня 2026 9:22

«Выследили и застрелили»: в Тюменской области браконьеры получили суровый приговор за косулю

В Тюменской области двух браконьеров осудили за незаконный отстрел косули
Серафима Краснова
В Тюменской области двух браконьеров осудили за незаконный отстрел косули.

В Тюменской области двух браконьеров осудили за незаконный отстрел косули.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Голышмановский районный суд в Тюменской области вынес приговор в отношении двух браконьеров, признав их виновными в незаконной охоте.

Установлено, что в марте 2022 года мужчины, не имея разрешения, застрелили сибирскую косулю из ружья в лесном массиве, причинив ущерб государству в размере 120 тысяч рублей.

Суд назначил одному из браконьеров наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы в колонии-поселении, а второму — три года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Кроме того, с осуждённых солидарно взыскан причинённый ущерб в размере 77 тысяч рублей.

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