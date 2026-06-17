В Сургутском районе прошел фестиваль традиционных ценностей «Наследники традиций»

Фото: администрация Сургута

Районный фестиваль традиционных российских ценностей «Наследники традиций», посвященный сохранению культурного наследия, истории и семейных устоев состоялся в сквере поселка Солнечный Сургутского района. В своем обращении к гостям мероприятия глава муниципалитета Андрей Трубецкой напомнил, что 12 июня 1990 года в России приняли декларацию о независимости РСФРС, что дало начало современной истории страны.

– Фестиваль в Солнечном – отличное продолжение Дня России, как дань уважения к традициям, культуре нашего государства, которое мы обязаны знать, чтить, уважать, любить. Всех с праздником! – поприветствовал Андрей Трубецкой.

Фото: администрация Сургута

На фестивале работали сразу несколько локаций: народные игры и богатырские состязания, клуб исторической реконструкции, фольклорный пикник, мастеровая. По словам Андрея Трубецкого, участники попробовали себя в народных ремеслах, познакомились с историей традиционного костюма, примерили кольчугу и шлем, поработали в кузнице и заглянули на площадку клуба исторической реконструкции. На выставке-ярмарке местных мастеров все желающие могли купить изделия ручной работы.

Как рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина, фестиваль традиционных российских ценностей провели в Солнечном впервые. Правда, несколько лет назад в муниципалитете уже проходил День славянских традиций, но в 2026 году его расширили и переформатировали.

– Россия – страна богатая на разные традиции. В рамках фестиваля мы проводим несколько конкурсных программ. Например, все, кто пришёл с элементом национальных костюмов, автоматически стали участниками лотереи. Разыгрывали много призов, в том числе самый большой уютный семейный самовар.

Фестиваль приобрел новые краски и новый масштаб. Участники соревновались в конкурсе частушек, со сцены звучали песни творческих коллективов Сургутского района, а традиционный хоровод перерос в массовый флешмоб. По словам заместителя директора департамента внутренней и информационной политики администрации Сургутского района Марианны Талиповой, фестиваль «Наследники традиций» – это не просто праздник, а ответ на важный вопрос: «Как живут люди разных национальностей вместе, как они сохраняют то, что их объединяет».

– Человек, который взял в руки меч и надел кольчугу, будет знать, откуда пошли его предки. Фольклор, народные песни – это наша летопись, наша история, и пока мы поем, мы помним свою историю.

Фото: администрация Сургута

Современные дети, которые выросли в эпоху гаджетов, восхищались диковинными для них мероприятиями, в т.ч. мастер-классом по приготовлению окрошки. А еще на фестивале отметили заслуги волонтеров, которые помогают участникам СВО и членам их семей. Благодарственные письма им вручила заместитель главы Сургутского района Ольга Журавская.

Особой популярностью у юных гостей праздника пользовалась спортивная зона со снарядами: полосой препятствий, батутами, настольным футболом, аэрохоккеем, боксерскими грушами.