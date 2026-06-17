Гусеницы сожрали листву, но деревья выжили: тюменские экологи объяснили странный феномен

Фото: администрация Тюмени.

В Тюменской области продолжается мониторинг очагов непарного шелкопряда, вспышка размножения которого была зафиксирована в ряде лесничеств региона ещё по итогам обследований 2025 года на площади более 317 тысяч гектаров.

По данным специалистов, этот вредитель является аборигенным видом и периодически даёт массовое размножение, что наблюдается сейчас не только в Тюменской области, но и в других регионах Уральского федерального округа. Решение о проведении обработок принимается на основе специальных обследований, оценивающих численность насекомых и прогнозируемый ущерб.

Критическая угроза повреждения лесов в 2026 году была зафиксирована в Абатском лесничестве, где в мае успешно провели обработку биологическим препаратом на площади 11 350 гектаров. Проверка показала эффективность более 83 процентов, что позволяет рассчитывать на затухание очага именно на этой территории.

Специалисты также поясняют, почему текущая обработка уже нецелесообразна: основной период эффективности биологических препаратов приходится на ранние стадии развития гусениц, а сейчас вредитель находится на поздних стадиях и вскоре начнёт окукливаться.

Несмотря на значительное объедание листвы, массовой гибели лесов не происходит — деревья восстанавливают крону к концу лета. Осенью специалисты проведут дополнительные обследования для определения мер на 2027 год.

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