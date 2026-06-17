«Я защищалась!»: как жена в Тюменской области ударила мужа ножом и получила прощение от суда

В Нижней Тавде женщина ударила ножом мужа во время ссоры и получила условный срок Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В тюменском селе Нижняя Тавда суд вынес приговор местной жительнице Зое Х., которая нанесла ножевое ранение своему супругу. Преступление произошло вечером в их доме на почве семейного конфликта.

Как следует из материалов дела, разногласия между супругами касались вопросов воспитания общего ребёнка. Словесная перепалка переросла в физическое насилие: мужчина начал наносить жене удары кулаками в область груди. Когда он схватил её за горло и прижал к столу, Зоя, защищаясь, взяла со стола кухонный нож и нанесла один удар мужу в брюшную полость. В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Примечательно, что супруги примирились, и потерпевший не выдвинул никаких претензий к своей жене. Учитывая позицию потерпевшего, а также совокупность смягчающих обстоятельств, суд назначил тюменке наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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