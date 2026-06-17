Сладкая жизнь закончилась: тюменский подросток продал краденый шоколад и попал под следствие

Фото: УМВД России по Тюменской области.

В Тюмени сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего злоумышленника по подозрению в краже. Как сообщает пресс-служба городского УМВД, в полицию обратилась администратор сетевого продуктового магазина с заявлением о пропаже товара.

Из торгового зала исчезли пять плиток шоколада на общую сумму около 2500 рублей. Оперативники первого отдела полиции быстро установили личность подозреваемого — им оказался местный житель 2008 года рождения, ранее уже имевший проблемы с законом. Задержанный признался в содеянном.

По его словам, он прошёл к стеллажу с кондитерскими изделиями, спрятал плитки под жилетку и спешно покинул супермаркет. Похищенное он впоследствии продал. По данному факту дознавателем ОП № 1 УМВД России по городу Тюмени было заведено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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