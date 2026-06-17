Третий этап опрессовок: без горячей воды останутся тысячи тюменцев. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени с восемнадцатого июня по первое июля будет прекращена подача горячей воды в жилые дома на территории Маяка, Дома обороны, части Зареки и центральных районов города. Ограничения вводятся в связи с началом третьего этапа гидравлических испытаний теплосетей, проводимых компанией УСТЭК.

Отключение коснётся множества улиц, включая Осипенко, Загородную, Немцова, Профсоюзную, Циолковского, Госпаровскую, Пароходскую, Комсомольскую, Орджоникидзе, Сакко, Ванцетти, Свердлова, Советскую, 25 Октября, Водопроводную, Челюскинцев, Дзержинского, Большую Заречную, Ломоносова и другие. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте теплоснабжающей организации.

Это лишь третий из семи запланированных этапов летних работ: ранее, со второго по семнадцатое июня, испытания проводились в микрорайонах Ново-Патрушево, Восточный, Тюменская слобода, а также на Плеханова, Червишевском и Московском трактах.

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