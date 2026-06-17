От +29 градусов до шторма за один день: погода в Тюмени готовит испытание на прочность. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, в Тюмени синоптики прогнозируют резкое изменение погоды. Днем температура воздуха составит около +29 градусов, однако жара будет сопровождаться дождем. Главное управление МЧС по Тюменской области объявило штормовое предупреждение.

На регион надвигается циклон, который принесет с собой сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Стихия затронет не только областной центр, но и южные районы, включая Тобольск, а также Вагайский, Викуловский, Казанский, Сладковский и Сорокинский округа.

Спасатели предупреждают о возможных последствиях: нарушение работы систем жизнеобеспечения (отключение электроэнергии); обрывы проводов; сбои в авиасообщении; локальные подтопления низинных участков; ухудшение дорожной обстановки для автомобилистов.

При этом погодные условия будут способствовать распространению огня на больших площадях из-за сухой почвы после жары.

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