В Тюменской области автомобиль насмерть сбил лося: погиб пассажир

Фото: ГАИ Тюменской области.

В Тюменской области произошло первое в этом году трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Как сообщает Госавтоинспекция, инцидент случился ночью на 98-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково.

Водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на внезапно вышедшего на дорогу лося. От мощного удара 43-летний пассажир, житель Оренбургской области, скончался на месте. Сам водитель не пострадал.

Инспекторы напоминают автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными при движении по загородным трассам, особенно в тёмное время суток, и выбирать безопасную скорость движения.

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