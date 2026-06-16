Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июня 2026 12:30

В Тюменской области автомобиль насмерть сбил лося: погиб пассажир

В Тюменской области в ДТП с лосем погиб пассажир
Серафима Краснова
Фото: ГАИ Тюменской области.

Фото: ГАИ Тюменской области.

В Тюменской области произошло первое в этом году трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Как сообщает Госавтоинспекция, инцидент случился ночью на 98-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково.

Водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на внезапно вышедшего на дорогу лося. От мощного удара 43-летний пассажир, житель Оренбургской области, скончался на месте. Сам водитель не пострадал.

Инспекторы напоминают автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными при движении по загородным трассам, особенно в тёмное время суток, и выбирать безопасную скорость движения.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.