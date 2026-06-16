Опасная прогулка в «сердце Сибири»: почему суд заставил Тобольский Кремль выплатить огромную компенсацию

В Тобольске из-за травмы ребенка на смотровой площадке у Кремля взыскали 1,2 млн. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал учреждение при Тобольском Кремле выплатить более 1,2 миллиона рублей семье пятилетней девочки, которая получила тяжёлую травму глаза во время отдыха. Трагедия произошла в марте 2025 года на обзорной площадке за стеной Кремля, когда ребёнок споткнулся о металлическую конструкцию и упал лицом на выступающий штырь.

В результате девочке потребовалось длительное стационарное лечение и проведение четырёх операций. У неё диагностировали открытую рану века и окологлазничной области, а также контузию тяжёлой степени левого глаза, это привело к резкому ухудшению зрения.

- Мать ребёнка обратилась в суд с иском к организации, ответственной за содержание территории. Суд встал на сторону истца, посчитав, что учреждение не обеспечило должный уровень безопасности. В пользу пострадавшей дочери было взыскано 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 350 тысяч рублей, - указано в материалах суда.

Матери пострадавшего ребенка присудили компенсацию в 150 тысяч рублей и штраф в 75 тысяч рублей, а также возмещение судебных издержек. Общая сумма взыскания составила 1,2 миллиона рублей.

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