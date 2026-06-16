Штраф за нацистскую символику: жителя Тюмени наказали за листовку

Жителя Тюмени оштрафовали на 2500 рублей за листовку с нацистской символикой. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени местного жителя оштрафовали на 2500 рублей за изготовление листовки с нацистской символикой. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судов региона.

Мужчина был признан виновным по части 2 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая касается пропаганды либо публичного демонстрирования нацистской атрибутики. В ходе следствия установлено, что в марте 2026 года тюменец изготовил листовку с изображением крестообразных знаков с загнутыми концами.

Согласно заключению культурологической судебной экспертизы, эти знаки были признаны свастикой. Мужчина признал свою вину и согласился с обвинениями.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. Ранее другой житель Тюмени был приговорен к принудительным работам сроком на год за размещение изображения нацисткой символики в социальных сетях.

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