«Он попросил черешни, съел пол-ягодки и уснул навсегда»: как ушел из жизни тюменский писатель Жаров

В Тюмени на 75-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Леонид Жаров. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области простились с известным писателем, журналистом и общественным деятелем Леонидом Жаровым. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет у себя дома в деревне Большой Тараскуль. О трагедии сообщила его супруга, писательница Светлана Ермакова.

По её словам, кончина была внезапной: незадолго до ухода Леонид попросил черешни, а после того как попробовал ягоды, уснул и не проснулся. Известно, что состояние здоровья писателя резко ухудшилось в конце мая после перелома шейки бедра.

Светлана Ермакова поделилась своими чувствами, отметив, что за месяц угасания мужа она горевала, но в день смерти почувствовала странное спокойствие и даже радость, воспринимая это как освобождение для обоих. Она поблагодарила всех, кто выразил поддержку, сказав, что благодаря этому не чувствует себя одинокой. Леонид Жаров был известен своим плодотворным творческим тандемом с супругой.

Их первая совместная книга «Я просто Ванька» вышла в 1990-х годах. Позже супруги создали ряд популярных методических материалов и книг об отношениях и воспитании детей, среди которых «Живу без плохого настроения, или Антиневроз», «Не мешайте ему влюбиться в вас!» и «Наша система воспитания: душевный комфорт – max, физический комфорт – min».

Подробности о прощании и месте похорон будут объявлены позже.

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