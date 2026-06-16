Техника Гауди в Тюмени: сказочная Жар-птица украсила двор старинного особняка

Фото: tyumen.er.ru.

В Тюмени отреставрировали дворик Дома Буркова, превратив его в настоящую сказочную площадку. Недавно здесь появился новый яркий арт-объект — Жар-птица, созданная в рамках партийного проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок».

Сказочный дворик, где уже поселились Конек-Горбунок и Рыба-кит, пополнился новым ярким персонажем. Арт-объект сразу привлекает внимание своим «огненным» оперением из красных, оранжевых и жёлтых цветов. По словам первого заместителя председателя Тюменской областной Думы Андрея Артюхова, новая скульптура не просто украшает двор, но и служит точкой притяжения для семей с детьми, стимулируя интерес к истории родного края и развитию внутреннего туризма.

Автором Жар-птицы стала студентка-дизайнер Вероника Богданова, победившая в конкурсе. Изначально планировалось разместить барельеф на фасаде исторического здания, но из-за статуса объекта культурного наследия проект изменили. В итоге было создано двустороннее панно из керамического гранита по современной технологии гидроабразивной резки. Работа выполнена с оглядкой на технику Антонио Гауди, а в качестве фона был выбран узор в стиле «гжель», что идеально вписалось в русскую народную тематику.

На открытие арт-объекта в гости к сказке приехали победители школьного конкурса из села Скородум, для которых провели экскурсию по Тюмени и вручили памятные сувениры.

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