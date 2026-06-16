Дом с историей и флигелем: тюменцам предлагают купить усадьбу за рубль

Фото: администрация Тюмени.

Тюменские власти объявили о продаже объекта культурного наследия — деревянного жилого дома, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Торги касаются двухэтажного здания на улице Сакко, 15, построенного в начале XX века.

Особенностью продажи являются уникальные условия. Будущий покупатель обязан будет не просто приобрести здание, но и взять на себя обязательства по его сохранению. Это включает разработку проектной документации и проведение работ по восстановлению исторического облика дома, известного своими большими наличниками на втором этаже и прилегающим флигелем.

В качестве дополнительного стимула покупателю вместе с домом передаётся и земельный участок. Однако земля предоставляется не в собственность, а в аренду. Срок аренды будет равен сроку выполнения реставрационных работ, а её стоимость составит всего один рубль в год.

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